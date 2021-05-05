В МОЗ пояснили, що щеплення надлишковими дозами вакцини для публічних осіб поки припиняється.

У Києві публічним особам, які записались на вакцинацію проти COVID-19, почали приходити дивні SMS повідомлення про «знищення» їх персональних даних. Як пояснили в МОЗ, персональні дані знищуються відповідно до законодавства.

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Про дивну SMS від КМДА розповів у Facebook продюсер телеканалу «Київ» Роман Недзельський. Там йдеться про те, що "надані персональні дані при заповненні форми для запису на щеплення – знищено". Як виявилось, подібні повідомлення надійшли багатьом киянам, що бажали отримати щеплення на правах публічних осіб.

Повідомлення надійшло навіть тим, хто вже отримав першу дозу вакцини, і очікував другої.

В МОЗ тим часом пояснили, що щеплення надлишковими дозами вакцини для публічних осіб поки припинили. Саме з цим пов'язана дивна SMS-розсилка.

«Згідно з наказом МОЗ України № 745 від 16.04.2021 про внесення змін до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19, залишкові дози вакцин більше не можуть використовуватися для щеплення публічних осіб… Тому керуючись Законом України № 2297-VI «Про захист персональних даних» від 01.06.2010, департаменти охорони здоров’я областей та м. Києва знищили персональні дані публічних діячів, які ті надавали під час заповнення форми для запису на щеплення проти COVID-19 залишковими дозами», - йдеться в повідомленні.

В МОЗ нагадали, що 11 березня дозволили щепити залишковими дозами вакцини пріоритетні групи ризику з наступного етапу вакцинації. Якщо вакцинувати представників визначених груп із наступного етапу було неможливо, для популяризації вакцинації рекомендувалося залучати до щеплення публічних та громадських діячів.

Однак нові зміни до Дорожньої карти більше не передбачають такої можливості. Тепер для уникнення утилізації залишку вакцини до щеплень залишковими дозами можна долучати лише осіб, визначених у першому та другому етапах вакцинації.

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Автор: Дмитро Захаров