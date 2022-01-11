Велика частина монет пізньої римської епохи походять з північного і східного Середземномор'я.

Житель іспанського регіону Астурія виявив скарб з монетами часів римської епохи.

Його міг відкопати дикий борсук під час пошуку їжі, повідомляє The Local.

Іспанець Роберто Гарсія помітив розсипані стародавні монети під час прогулянки і повідомив про це місцевим історикам. Знахідка була зроблена в печері Ла Куеста де Берсіо поблизу міста Градо в квітні 2021 року.

У печеру відправили експедицію вчених, яка знайшла 209 римських монет, що перебували в обігу в III–V ст. нашої ери. Велика частина монет пізньої римської епохи походять з північного і східного Середземномор'я - з Антіохії, Константинополя, Салонік: вони виготовлені з міді і бронзи.

Вчені вважають, що скарб випадково відкопав борсук, який шукав їжу під час снігової бурі, що паралізувала Іспанію в січні 2021 року. Монети були знайдені всього в парі метрів від його нори. На сьогоднішній день це найбільша скарбниця римських монет, знайдена на півночі Іспанії.

Як повідомляв УНІАН, в Угорщині археологи виявили скарб із семи тисяч срібних та золотих монет, який попередньо датували 1520 роком.

Вас також можуть зацікавити новини: