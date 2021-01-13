За часів, коли був закопаний скарб, на нього можна було купити сім коней. Сьогодні ж його загальна вартість прирівнюється до вартості елітного автомобіля.

В Угорщині археологи виявили скарб із семи тисяч срібних і золотих монет, який попередньо датували 1520 роком.

Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Фахівці під керівництвом Балажа Надя за допомогою волонтерів із Асоціації археологічних громад досліджували середньовічну пам'ятку в містечку Уйлендел недалеко від Будапешта в центральній Угорщині.

"Ця знахідка - найбільший скарб монет пізнього Середньовіччя коли-небудь знайдений в окрузі Пешт", - йдеться в повідомленні Музейного центру Ференці.

Читайте такожУ Луцьку розкопали невідомі підземелля (фото, відео)

Серед монет найдавнішою є монета II-го століття - срібний динарій Луція Вера, імператора Римської імперії (161-169 років). Також знайдені кілька золотих монет часів угорського короля Матяша І Корвіна (1458-1490) і срібні монети часів правління Владислава ІІ Ягелона (1490-1516) і Лайоша ІІ (1516-1526).

На той час на ці гроші можна було купити сім коней, а сьогодні придбати елітний автомобіль.

Вчені припустили, що місцеві жителі могли заховати скарб перед нападом Османської імперії і відомою битвою під Могачем, яка сталася в 1526 році.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН