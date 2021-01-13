В Угорщині археологи виявили скарб із семи тисяч срібних і золотих монет, який попередньо датували 1520 роком.
Про це повідомляє видання Mukachevo.net.
Фахівці під керівництвом Балажа Надя за допомогою волонтерів із Асоціації археологічних громад досліджували середньовічну пам'ятку в містечку Уйлендел недалеко від Будапешта в центральній Угорщині.
"Ця знахідка - найбільший скарб монет пізнього Середньовіччя коли-небудь знайдений в окрузі Пешт", - йдеться в повідомленні Музейного центру Ференці.
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Серед монет найдавнішою є монета II-го століття - срібний динарій Луція Вера, імператора Римської імперії (161-169 років). Також знайдені кілька золотих монет часів угорського короля Матяша І Корвіна (1458-1490) і срібні монети часів правління Владислава ІІ Ягелона (1490-1516) і Лайоша ІІ (1516-1526).
На той час на ці гроші можна було купити сім коней, а сьогодні придбати елітний автомобіль.
Вчені припустили, що місцеві жителі могли заховати скарб перед нападом Османської імперії і відомою битвою під Могачем, яка сталася в 1526 році.
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