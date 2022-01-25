В Іспанії в ресторані міста Естремадура тарілки з їжею розносять роботи-коти. Вони не лише подають страви, а ще й спілкуються з клієнтами.
Про це повідомляє ТСН.
Роботи, заввишки півтора метра, отримали назву BellBot. Вони приймають замовлення завдяки спеціальній програмі. Представники ресторану кажуть, що такі "офіціанти" дуже подобаються клієнтам закладу.
Найбільші поціновувачі роботів-котів - діти. Вартість одного такого роботу - 20 тисяч доларів.
Читайте такожЦе кіберпанк: Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей вже в цьому роціЗвичайним офіціантам перейматися не варто, адже їх не будуть повність замінювати на електронних працівників. Роботи-коти лише доповнюють персонал та допомагають людям, повноцінно виконувати усі обов'язки вони не можуть.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ілон Маск пообіцяв не допустити повстання своїх роботів Tesla Bot, як у "Термінаторі".