Вони не лише подають страви, а ще й спілкуються з клієнтами.

В Іспанії в ресторані міста Естремадура тарілки з їжею розносять роботи-коти. Вони не лише подають страви, а ще й спілкуються з клієнтами.

Про це повідомляє ТСН.

Роботи, заввишки півтора метра, отримали назву BellBot. Вони приймають замовлення завдяки спеціальній програмі. Представники ресторану кажуть, що такі "офіціанти" дуже подобаються клієнтам закладу.

Найбільші поціновувачі роботів-котів - діти. Вартість одного такого роботу - 20 тисяч доларів.

Читайте такожЦе кіберпанк: Ілон Маск готується вживлювати чіпи в людей вже в цьому роціЗвичайним офіціантам перейматися не варто, адже їх не будуть повність замінювати на електронних працівників. Роботи-коти лише доповнюють персонал та допомагають людям, повноцінно виконувати усі обов'язки вони не можуть.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Ілон Маск пообіцяв не допустити повстання своїх роботів Tesla Bot, як у "Термінаторі".

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