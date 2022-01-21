Гендиректор Tesla Ілон Маск поміркував на тему того, як утримати контроль над роботами зі штучним інтелектом.
Він поспілкувався на цю тему за своїми підписниками в Twitter.
Минулого року на події Tesla AI Day "День AI" автовиробник презентував суперкомп'ютер Dojo, призначений для навчання і тренувань своїх нейромереж. Компанія також поділилася планами щодо створення робота-гуманоїда Tesla Bot для виконання побутових доручень та інших нудних речей замість людей.
При цьому Маск не боїться експериментувати з системою AI, яка буде керувати роботами цієї серії. Мільярдер хоче наділити їх "штучним інтелектом загального призначення", який дозволить охазяйнуватися розумовими навичками на рівні людського розуму і переплюнути його в ряді рутинних завдань.
Водночас він запевнив, що планує децентралізувати контроль над роботами Tesla Bot, аби "не допустити повстання машин" і повторення сценарію з "Термінатора". Вона дозволить виключити організовану участь роботів у масових заколотах.
На презентації Маск розповідав, що хоче створити робота доброзичливим до людей. Висота нової розробки Tesla складе 172 см; буде пересуватися він зі швидкістю 8 км на годину. Особа робота буде мати вигляд екрану, на якому будуть транслювати важливу інформацію.
Гендиректор Tesla сподівається, що його роботи зможуть замінити більшу частину рутинної людської роботи. Мовиться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому винахідник наголошує, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей. Перші робочі прототипи будуть готові до кінця 2022 року.
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