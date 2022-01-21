Децентралізоване управління роботами буде мати вирішальне значення, наголосив гендиректор Tesla.

Гендиректор Tesla Ілон Маск поміркував на тему того, як утримати контроль над роботами зі штучним інтелектом.

Він поспілкувався на цю тему за своїми підписниками в Twitter.

Минулого року на події Tesla AI Day "День AI" автовиробник презентував суперкомп'ютер Dojo, призначений для навчання і тренувань своїх нейромереж. Компанія також поділилася планами щодо створення робота-гуманоїда Tesla Bot для виконання побутових доручень та інших нудних речей замість людей.

При цьому Маск не боїться експериментувати з системою AI, яка буде керувати роботами цієї серії. Мільярдер хоче наділити їх "штучним інтелектом загального призначення", який дозволить охазяйнуватися розумовими навичками на рівні людського розуму і переплюнути його в ряді рутинних завдань.

Водночас він запевнив, що планує децентралізувати контроль над роботами Tesla Bot, аби "не допустити повстання машин" і повторення сценарію з "Термінатора". Вона дозволить виключити організовану участь роботів у масових заколотах.

На презентації Маск розповідав, що хоче створити робота доброзичливим до людей. Висота нової розробки Tesla складе 172 см; буде пересуватися він зі швидкістю 8 км на годину. Особа робота буде мати вигляд екрану, на якому будуть транслювати важливу інформацію.

Гендиректор Tesla сподівається, що його роботи зможуть замінити більшу частину рутинної людської роботи. Мовиться про покупки в маркетах та інших повсякденних турботах. При цьому винахідник наголошує, що робот не націлений відбирати робочі місця у самих людей. Перші робочі прототипи будуть готові до кінця 2022 року.

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Нагадаємо, що минулого тижня ракета Ілона Маска вивела український супутник Січ-2-30 у космос. Він близько 3 років буде знімати поверхню землі і контролювати іоносферу. Навіщо це Україні і що ще потрібно знати про наш головний космічний проєкт 2022 року – у матеріалі УНІАН.

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