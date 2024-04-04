Американська компанія Radian Aerospace показала оновлений концепт унікального одноступеневого космічного літака Radian One. На це звернуло увагу видання GeekWire.
Згідно з планами розробників, Radian One злітатиме зі злітно-посадкової смуги за рахунок "ракетних саней" та власних двигунів. При поверненні на Землю він буде сідати, як звичайний авіалайнер.
Radian One хочуть використовувати для космічного туризму, запуску супутників, польотів на МКС, а також для деякий військових місій. Після технічного обслуговування літак можна буде запустити знову, тому де-факто мова йде про більш дешеву багаторазову альтернативу сучасним космічним ракетам.
Згідно з планами розробників, Radian One зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до п'яти членів екіпажу, а також грузи. Прототип орбітального літака можуть створити вже в цьому році.
Попередню версію Radian One представили у 2022 року. Новий варіант являє собою фактично новий літак. Зокрема, було змінено концепцію рушійної установки: тепер у якості палива планують використовувати метан і рідкий кисень, у той час як раніше ставку робили на паливну пару керосин/ LOX.
Також у більш ранній конструкції на космічному літаку було три ракетні двигуни, у той час як у новій їх передбачено п'ять.
Можливий "конкурент" Starship - щот відомо
Можна припустити, що Radian Aerospace хоче створити свого роду конкурента космічній системі Starship від SpaceX. Однак компанія Ілона Маска зараз далеко попереду: вона не тільки створила прототип своєї космічної системи, а навіть кілька разів запустила його.
Останній старт Starship провели у березні цього року: випробування виявилися частково-успішними: корабель вдало стартував, однак при поверненні на Землю його було втрачено.
Випробування Starship у квітні і листопаді минулого року також виявилися лише частково-успішними, однак з кожним запуском SpaceX усувала все більше технічних труднощів та наближалась до своєї мити.