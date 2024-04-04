Попередній концепт незвичайного космічного апарату представили у позаминулому році.

Американська компанія Radian Aerospace показала оновлений концепт унікального одноступеневого космічного літака Radian One. На це звернуло увагу видання GeekWire.

Згідно з планами розробників, Radian One злітатиме зі злітно-посадкової смуги за рахунок "‎ракетних ‎саней"‎ та власних двигунів. При поверненні на Землю він буде сідати, як звичайний авіалайнер.

Radian One хочуть використовувати для космічного туризму, запуску супутників, польотів на МКС, а також для деякий військових місій. Після технічного обслуговування літак можна буде запустити знову, тому де-факто мова йде про більш дешеву багаторазову альтернативу сучасним космічним ракетам.

Згідно з планами розробників, Radian One зможе виводити на низьку навколоземну орбіту до п'яти членів екіпажу, а також грузи. Прототип орбітального літака можуть створити вже в цьому році.

Попередню версію Radian One представили у 2022 року. Новий варіант являє собою фактично новий літак. Зокрема, було змінено концепцію рушійної установки: тепер у якості палива планують використовувати метан і рідкий кисень, у той час як раніше ставку робили на паливну пару керосин/ LOX.

Також у більш ранній конструкції на космічному літаку було три ракетні двигуни, у той час як у новій їх передбачено п'ять.

Можливий "конкурент" Starship - щот відомо

Можна припустити, що Radian Aerospace хоче створити свого роду конкурента космічній системі Starship від SpaceX. Однак компанія Ілона Маска зараз далеко попереду: вона не тільки створила прототип своєї космічної системи, а навіть кілька разів запустила його.

Останній старт Starship провели у березні цього року: випробування виявилися частково-успішними: корабель вдало стартував, однак при поверненні на Землю його було втрачено.

Випробування Starship у квітні і листопаді минулого року також виявилися лише частково-успішними, однак з кожним запуском SpaceX усувала все більше технічних труднощів та наближалась до своєї мити.

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