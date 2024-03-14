Starship – найбільш амбітна програма компанії SpaceX, яку заснував підприємець Ілон Маск.

14 березня компанія Ілона Маска SpaceX здійснила третю спробу запуску в космос своєї багаторазової транспортної системи Starship. Старт відбувся з Зоряної бази, розташованої біля населеного пункту Бока-Чика (штат Техас). Трансляцію запуску можна побачити на Youtube-каналі NASASpaceflight.

Першу спробу запуску Starship в космос компанія SpaceX провела у квітні минулого року, другу – у листопаді. Обидва тести виявилися лише частково успішними, адже компанії Маска не вдалося повністю виконати програму випробувань.

Згідно з новим планом, після розділення з першим ступенем корабель повинен буде приводнитися в Індійському океані.

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Starship – що це за система

Ще у 2022 році компанія SpaceX продемонструвала, як виглядатиме запуск Starship. Це система космічного запуску, призначена для багаторазового використання. Формально це надважка ракета-носій. В перспективі її хочуть використовувати для запусків астронавтів до Марсу.

Згідно з планами Ілона Маска, потенціал Starship дозволить їй повістю замінити ракети-носії сімейства Falcon і космічні кораблі Dragon та Dragon 2, які SpaceX раніше ввела до експлуатації.

Вибравшись за межі нашої планети, ракета-носій відірветься і повернеться в пускову вежу, яка буде ловити її роботизованими маніпуляторами, а космічний корабель відправиться до місця призначення, після чого матиме можливість повернутися на Землю.

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