Зв'язок з кораблем було втрачено приблизно через 10 хвилин польоту.

Нова спроба компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска вивести на орбіту космічний корабель Starship за допомогою найбільшої в історії ракети-носія Super Heavy з майданчика в Техасі не увінчалася успіхом.

Зв'язок з кораблем було втрачено приблизно через 10 хвилин польоту. Під час прямої трансляції у SpaceX заявили, що була активована "система припинення польоту" Starship.

Повідомляється, що через кілька хвилин після запуску два ступені ракети розділилися, як це і повинно було статися. Однак, незабаром після цього нижня ступінь ракети вибухнула, хоча повинна була приземлитися у Мексиканську затоку. А верхня ступінь деякий час ще продовжувала летіти, але потім у SpaceX повідомили, що і вона вибухнула.

Пізніше стало відомо, що Starship, ймовірно, зруйнувався, проте у SpaceX вважають, що результати тесту все ж таки допоможуть у майбутньому "підвищити надійність" корабля.

Новий тестовий запуск Starship - відео

Передбачалося, що Starship повинен був облетіти навколо Землі, а потім впасти у Тихому океані.

Це був не перший тестовий запуск Starship, його проводили з космодрому в штаті Техас. Останні аналогічні випробування відбулися в квітні, і вони теж були провальними: через кілька хвилин після старту на висоті близько 40 кілометрів ракета і корабель вибухнули у момент відділення. Тоді в офіційній трансляції Space X ситуацію назвали "неконтрольованим роз'єднанням".

Як відомо, Ілон Маск заявляв, що хоче використовувати Starship для доставки людей на місяць і на Марс.

Космічний корабель Starship Маска - що відомо

Starship володіє рекордними характеристиками. Зокрема, його висота становить 120 метрів. Також повідомлялося, що в ньому може розміститися до 100 людей.

Маск планує, що в майбутньому Starship зможе перевозити до 150 тонн корисного вантажу на Марс.

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