Зокрема, чат-бот допоможе знайти дитсадочок, школу або коледж за кордоном, а також організувати онлайн-навчання в Україні.

Команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE 17 квітня 2022 року презентувала освітній чат-бот EducationUaBot.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:

пошук садочка, школи або коледжа за кордоном

онлайн-навчання в Україні

відновлення особистих документів про освіту

продовження викладання та роботи під час війни

Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця перебування).

Чат-бот можна знайти за посиланням: https://t.me/EducationUaBot

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що українські абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, цього року матимуть змогу скласти ЗНО за місцем тимчасового проживання.

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