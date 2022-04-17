Команда Міністерства освіти і науки України за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проектом DECIDE 17 квітня 2022 року презентувала освітній чат-бот EducationUaBot.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
Чат-бот допоможе знайти необхідну інформацію про:
- пошук садочка, школи або коледжа за кордоном
- онлайн-навчання в Україні
- відновлення особистих документів про освіту
- продовження викладання та роботи під час війни
Крім того, за допомогою чат-бота можна дізнатися про повернення до навчання (незалежно від місця перебування).
Чат-бот можна знайти за посиланням: https://t.me/EducationUaBot
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що українські абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, цього року матимуть змогу скласти ЗНО за місцем тимчасового проживання.
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