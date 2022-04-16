Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест.

Абітурієнти, які зараз перебувають у країнах Європи, матимуть змогу скласти ЗНО за місцем тимчасового проживання.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

"Абітурієнти, які закінчили 11 клас і бажають вступити до українських ВНЗ, матимуть змогу поза межами України пройти мультидисциплінарний тест. Він відбуватиметься у столицях європейських держав або на базі провідних університетів", – повідомив міністр.

Інших деталей про проведення такого ЗНО за кордоном Шкарлет не повідомив.

Міністр також додав, що освітній процес в Україні не зупиняється – більшість закладів продовжують дистанційне навчання. Тому держава забезпечує можливість отримувати освіту в цілому світі для своїх громадян.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Шкарлет заявив, що Міністерство освіти та науки вирішило переглянути шкільну програму з зарубіжної літератури та скоротити в ній російських письменників. За його словами, таке рішення було прийнято, оскільки в даний час усе, що стосується російського викликає внутрішнє обурення та агресію у українців.

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