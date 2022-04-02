У відомстві конкретних термінів не назвали.

Усім школярам, зареєстрованим на пробний етап зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), який скасували, повернуть сплачені кошти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Зокрема, гроші учасникам скасованого пробного тестування повернуть до кінця року, однак конкретних термінів міністр не назвав.

"Повідомляю, що всі, хто зареєструвався, до кінця року зможуть повернути кошти, що не були використані для підготовки до пробного ЗНО", – сказав Шкарлет.

За його словами, після того, як президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення ЗНО, потреби у пробному тестуванні немає.

Також він анонсував розробку схеми повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО. Розробкою механізму повернення коштів наразі займається Український центр оцінювання якості освіти. Глава Міносвіти додав, що незабаром відомство оприлюднить всі деталі.

"На жаль, внаслідок жорстокої військової агресії РФ проти України мусимо вносити корективи в заплановані освітні заходи. Дякую всім за розуміння", – сказав міністр освіти.

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