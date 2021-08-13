Під таким ракурсом галактику IC 1396a ще не бачили.

Американські вчені зробили дивно чіткий знімок галактики IC 1396a, яка на фото нагадує Слонячий хобот.

Фотографію була опублікована у Twitter обсерваторії телескопа ім. Джеймса Вебба.

Знімок зоряного скупчення був отриманий за допомогою космічного телескопа Spitzer в інфрачервоному випромінюванні.

Читайте такожВ атмосфері Венери виявили елемент ДНК"На честь Всесвітнього дня слонів ми представляємо туманність Слоновий хобот", - написали в NASA.

Варто зазначити, що Всесвітній день слонів відзначався 12 серпня. Його мета — поширення інформації про необхідність захисту і збереження популяції африканських і азіатських слонів.

Як відомо, галактика IC 1396a розташована в сузір'ї Цефея.

У квітні УНІАН повідомляв про те, що місія NASA Parker Solar Probe дала вченим перший повний огляд орбітального пилового кільця Венери — сукупності мікроскопічних пилових частинок, які циркулюють навколо Сонця по орбіті планети.

Автор: Станислав Кожемякин