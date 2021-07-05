Об'єкти, що потрапили на фото, є частиною одного з найбільших у Всесвіті скупчень галактик Персей.

Телескоп Hubble зробив знімок відразу двох величезних галактик.

Як повідомляється на сайті обсерваторії, фото зроблені за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Зліва на фото зображена лінзоподібна галактика під назвою 2MASX J03193743+4137580, а праворуч - спіральна галактика UGC 266.

Галактики розташовані на відстані близько 350 мільйонів світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Вони є частиною одного з найбільших у Всесвіті скупчень галактик Персей. Персей складається з тисяч галактик, і лише кілька видно на знімку телескопа "Хаббл".

Камера WFC3 має потужну роздільну здатність і високу чутливість як до видимого, так і до інфрачервоного світла.

Телескоп Хаббл: що відомо

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

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За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

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Автор: Олександр Топчій