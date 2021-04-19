Вивчення цього пилового кільця дозволить вченим краще зрозуміти, як зароджувалася Сонячна система і утворювалися планети.

Місія NASA Parker Solar Probe дала вченим перший повний огляд орбітального пилового кільця Венери - сукупності мікроскопічних пилових частинок, які циркулюють навколо Сонця по орбіті Венери.

Про це повідомляє Phys.org.

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Як повідомляється, це перше зображення, що показує пилове кільце планети майже на 360 градусах навколо Сонця.

Вивчення пилового кільця на орбіті Венери дозволить вченим краще зрозуміти, як зароджувалася Сонячна система й утворювалися планети, а також зрозуміти, звідки взявся цей пил.

Протягом десятиліть вчені, в основному, думали, що космічний пил - це уламки комет і астероїдів, але нове дослідження припускає, що пилові бурі на Марсі можуть бути джерелом більшої частини пилу Сонячної системи.

Космічний пил також може формувати будівельні блоки зірок і планет, переносити гази між зоряними системами та забезпечувати сприятливе середовище для молодих планет.

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Автор: Катерина Лиманська