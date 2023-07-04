Група дослідників вперше відвідала це місце в 2013 році, але дійшла висновку, що воно не сприяє розмноженню восьминогів. Але виявилося, що це не так.

Новий вид восьминогів був виявлений в глибоководному розпліднику біля берегів Коста-Ріки. Вчені кажуть, що примітним є як відкриття нового виду Muusoctopus, роду восьминогів малого та середнього розміру без чорнильного мішка, так і сам "розплідник".

Як пише Sky News, рідкісне місце висиджування восьминогів на глибині 2800 метрів нижче рівня моря є третім відомим розплідником для восьминогів у світі.

Розплідник Dorado Outcrop, розташований у холодному гідротермальному джерелі біля узбережжя Пунтаренаса, був спочатку знайдений вченими в 2013 році, коли вони виявили там 100 самок восьминогів, що висиджують свої яйця.

У той час дослідники заявили, що ембріонів, які розвиваються, не було виявлено. Це підштовхнуло їх до висновку, що навколишнє середовище не підходить для дитинчат восьминогів.

Тим не менш, команда вчених повернулася на це місце цього року і зробила набагато більш позитивні висновки.

Дослідники перебували на борту судна в Тихому океані протягом 19 днів і використовували підводного робота для спостереження за підводними горами і дитинчатами восьминогів.

"Відкриття нового активного розплідника восьминога на глибині понад 2800 метрів у водах Коста-Ріки доводить, що нам ще багато чого можна дізнатися про наш океан. Глибоководдя біля берегів Коста-Ріки виходить за рамки людської уяви, завдяки захоплюючим кадрам, знятим підводним роботом SuBastian, на яких зображені риби-триноги, дитинчата восьминогів і коралові сади", - говорить доктор Джотіка Вірмані, виконавчий директор Schmidt Ocean Institute.

Інші відкриття вчених

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені в ході дослідження північної частини Атлантичного океану ймовірно виявили раніше невідомий вид медуз на глибині майже 700 метрів. Знайдена медуза має криваво-червоний колір і зовні схожа на бере з бахромою. Дослідники показали, як вона виглядає на відео.

А раніше стало відомо, що гігантські восьминоги Enteroctopus dofleini, що мешкають в північних районах Тихого океану, - не найбільші головоногі на Землі. Генетичний аналіз, проведений вченими, підтвердив, що на самій півночі Тихого океану, в районі Аляски і Берингової моря мешкає окремий вид восьминогів.

Вас також можуть зацікавити новини: