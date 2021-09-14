Такий композит, схожий за своїми властивостями на бетон, допоможе заощадити безліч грошей.

На Марсі можуть почати створювати будматеріали, до складу яких будуть входити кров, піт і сльози космонавтів. Композит, схожий на бетон, розробили вчені з Великобританії. Такий будівельний матеріал допоможе прискорити початок будівництва в космосі.

Про свою розробку вчені розповіли в журналі Materials Today Bio.

Дослідники з Університету в Манчестері створили будівельний матеріал з реголіту (залишкового ґрунту, який є продуктом космічного вивітрювання породи). В'язкою речовиною в такому композиті виступає білок з крові космонавтів.

Сироватковий альбумін, який вчені планують отримувати з крові, при денатурації формує певні шари, що зв'язують матеріал навколо себе. Подібний механізм можна побачити в павутині павуків.

Крім крові, яка виступить сполучним матеріалом в композиті, вчені також планують використовувати ще й сечу, а також піт зі сльозами космонавтів. Сечовина, яка міститься в даних рідинах, може істотно збільшити міцність будівельного матеріалу. Якщо без сліз і поту композит матиме міцність, порівнянну з бетоном, то з ними він стане міцніше майже у два рази.

Дослідники припускають, що кожен учасник космічної місії за місяць зможе надавати "матеріали" у вигляді крові, поту і сліз з сечею, яких вистачить на виготовлення 2,5 кілограм композиту. Згідно з підрахунками, якщо шість космонавтів будуть жити на Марсі протягом двох років і виробляти таким чином будівельні матеріали, вони зможуть отримати до 500 кілограмів так званого бетону.

Читайте такожСпівзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії (відео)До подібної розробки вчені прийшли через те, що на Марс досить важко доставляти будматеріали. Так, транспортування всього лише однієї цегли з землі на Червону планету обійдеться дослідникам у 2 мільйони доларів. Якщо ж вчені знайдуть можливість створювати той же композит безпосередньо під час космічної місії, будівництво на Марсі може істотно прискоритися.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в NASA продовжили місію марсіанського вертольота Ingenuity, хоча спочатку місія безпілотника повинна була завершитися після п'яти випробувальних польотів.

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Автор: Поліна Кузенко