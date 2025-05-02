Виявляється, ліси мають власну потужні систему ообміну інформацією.

Рослини вважаються німими істотами, нездатними до вербального спілкування. Але дослідження вчених свідчать, що дерева таки мають власну систему спілкування, що здатна передавати деяку важливу інформацію від одного організму до іншого, пише New Atlas.

Міжнародна команда вчених з Університету Південного Хреста в Австралії та Італійського технологічного інституту вперше зафіксувала специфічні способи, якими берези в лісі Коста-Бокке в Доломітових Альпах використовують біоелектричні сигнали для попередження "колег" про наближення сонячних затемнень. Причому старіші дерева першими надсилають ці сигнали, що можна розцінювати як передачу "молоді" набутих за життя знань.

Як зазначають автори дослідження, лісова мережа беріз, яку вони вивчали, має систему попередження сусідів про необхідність підготуватися до екологічних змін. Причому ключовий момент полягає в тому, що ці повідомлення є не реактивними, а проактивними. Тобто це не реакція на процес, який вже почався, а саме попередження про те, що лише має початися незабаром. В даному випадку йшлося про сонячні затемнення, про які дерева сигналізували одне одному за кілька годин до початку самої астрономічної події.

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Щоб зрозуміти це, команда вчених виміряла біоелектричні імпульси дерев за допомогою мережі надчутливих датчиків. Спостереження показало, що активність сигналів змінилася за кілька годин до сонячного затемнення, і усі дерева почали "синхронізуватися", коли "звістка" поширювалася. Показово, що першими це "повідомлення" почали надсилати старі дерева.

Вчені наголошують, що йдеться про обмін саме електричними сигналами, а не виділенні певних речовин.

"Той факт, що старі дерева реагують першими – потенційно керуючи колективною реакцією лісу – багато говорить про їхню роль як банків пам’яті про минулі екологічні події. Це відкриття підкреслює критичну важливість захисту старих лісів, які служать опорами стійкості екосистеми, зберігаючи та передаючи безцінні екологічні знання", – кажуть дослідники.

Деталі дослідження опубліковані журналом The Royal Society Publishing.

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