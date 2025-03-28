Удари блискавки стали головним козирем у боротьбі за життя для одного тропічного дерева.

Блискавка – одне з найбільш небезпечних природних явищ, яке становить загрозу не лише для людей, але й для природних екосистем. Блискавка цілком здатна спричинити степову чи лісову пожежу, або прямим влучанням розтрощити окреме дерево. Однак є дерева, для яких удар блискавки стає справжнім подарунком, пише науковий вісник Earth.com.

В глибинах панамських тропічних лісів ростуть дерева виду Dipteryx oleifera. Для них блискавка не смертельна – вона насправді може допомогти їм вижити, свідчать результати дослідження, опублікованого в New Phytologist.

Лісовий еколог Еван Гора з Інституту екосистемних досліджень Кері (США) зацікавився темою у 2015 році, коли помітив, що після влучання блискавки дерево Dipteryx oleifera залишилося майже неушкодженим. При цьому удар був досить сильним, щоб знищити не лише паразитичну ліану, що трималася за крону Dipteryx oleifera, але й більше десятка дерев інших видів навколо.

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"Побачити, що бувають дерева, в які влучає блискавка, і вони в порядку, було просто приголомшливо", — сказав науковець.

Заінтригований дослідник та його команда почали приділяти більше уваги деревам Dipteryx, ураженим блискавкою. Вони постійно знаходили ту саму закономірність: дерева жили і процвітали. Отже це не була випадковість.

Загалом вчені відстежили долю 93 дерев, вражених блискавками в заповіднику Барро Колорадо в Панамі. Серед них було дев'ять Dipteryx oleifera: пошкодження були мінімальними – трохи обпаленої кори, кілька втрачених листків. Натомість дерева інших видів в середньому втрачали у 5,7 разів більше листя, а 64% з них загинули у наступні два роки.

Dipteryx oleifera не просто виживали після удару блискавки, але й отримували більше простору навколо себе, оскільки блискавка вбивала інші дерева поруч. У середньому кожен удар знищував 9,2 дерева поруч. Це не просто виживання – це стратегічне очищення від суперників, кажуть дослідники. Що не менш важливо, удар блискавки вбивав 78% паразитичних ліан – головного ворога дерев у тропічному лісі.

Спостереження показали, що внаслідок ударів блискавки і знищення конкурентів дерева Dipteryx розвивалися швидше і загалом ставали приблизно на чотири метри вищими за своїх найближчих сусідів. А це критично важливо у конкуренції за сонячне світло.

Цікаво, що це є замкнутим циклом. Внаслідок удару блискавки дерева Dipteryx виростають вищими. А оскільки вони стають вищими за сусідів, підвищується імовірність, що блискавка влучить у них повторно. І це стане черговим поштовхом до подальшого росту дерева.

Дослідники навіть підрахували, що блискавка влучає у кожне дерево Dipteryx oleifera приблизно раз на 56 років. А живуть ці дерева кілька століть, можливо, більше тисячі років. Одне дерево, за яким спостерігали в межах дослідження, зазнало двох ударів блискавки за п'ять років і не показало жодних негативних наслідків.

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