Кожну секунду ця Чорна діра пожирає кількість матеріалу, що дорівнює масі Землі.

Вчені виявили найбільш швидкозростаючу Чорну діру у Всесвіті.

Як повідомляє Science Alert, надмасивна Чорна діра росте так швидко, що світить в 7000 разів яскравіше, ніж весь Чумацький Шлях.

За даними вчених, кожну секунду в цю ненаситну Чорну діру падає кількість матеріалу, еквівалентна масі Землі.

Це найшвидше зростаюча Чорна діра за останні 9 мільярдів років - її активність настільки шалена, що вона випромінює багатохвильове світло у Всесвіт, що робить її так званим квазаром.

Чорна діра називається J1144. Аналіз показав, що світло від її живлення пройшло близько 7 мільярдів років, щоб досягти нас. Вчені відзначають, що світиться не сама Чорна діра, а матеріал, нагрітий сильним тертям і гравітацією, що випромінює світло по всьому її спектру.

Нагадаємо, раніше вчені показали, як виглядають чорні діри, які блукають по нашій галактиці Чумацький Шлях.

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