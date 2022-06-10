Вчені повідомляють про виявлення рідкісного пульсара, який обертається зі швидкістю 528,6 разів на секунду.

Астрономи повідомляють, що у Чумацькому Шляху був виявлений ультрарідкий космічний об'єкт.

Цей об'єкт називається MAXI J1816 - 195 і знаходиться на відстані не більше 30000 світлових років від нас, повідомляє Science Alert. Попередні спостереження і дослідження показують, що це акреціюючий рентгенівський мілісекундний пульсар, яких дотепер було відкрито тільки 18 штук.

Як повідомляється, рентгенівське світло, що виходить від об'єкта, було вперше виявлено 7 червня приладом японського космічного агентства.

Вчені вловили пульсації рентгенівського випромінювання з частотою 528,6 Гц, припускаючи, що ця штука обертається зі швидкістю 528,6 разів на секунду.

Так що це означає? Не всі пульсари влаштовані однаково. На базовому рівні пульсар - це різновид нейтронної зірки, яка являє собою колапс ядра мертвої масивної зірки, що стала наднової. Ці об'єкти дуже маленькі й щільні - приблизно у 2,2 рази більше маси Сонця, упаковані у сферу всього 20 кілометрів у поперечнику.

Щоб вважатися пульсаром, нейтронна зірка повинна пульсувати. Мілісекундні пульсари обертаються так швидко, що пульсують сотні разів на секунду.

Як повідомляється, деякі пульсари харчуються виключно обертанням, але інший тип харчується за рахунок акреції. Нейтронна зірка знаходиться в подвійній системі з іншою зіркою, їх орбіти настільки близькі, що речовина перекачується з зірки-компаньйона на нейтронну зірку. Цей матеріал направляється по лініях магнітного поля нейтронної зірки до її полюсів, де він падає на поверхню, утворюючи гарячі точки, яскраво спалахують в рентгенівському діапазоні.

У деяких випадках процес акреції може розкрутити пульсар до мілісекундної швидкості обертання. Це акреційний рентгенівський мілісекундний пульсар, і, схоже, MAXI J1816-195 належить до цієї рідкісної категорії.

Нагадаємо, раніше вчені виявили найяскравіший пульсар, що коли-небудь спостерігався за межами Чумацького Шляху.

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