Слід настільки давній, що довести наявність відбитків взуття на ньому буде непросто.

На узбережжі Південної Африки вчені виявили скам’яніли сліди, які, ймовірно, є найстарішим свідченням того, що давні предки людини носили взуття під час своїх мандрівок на великі відстані.

Як пише The Independent, на одній локації африканського узбережжя за останні 15 років археологи знайшли понад 350 слідів різних хребетних тварин, зокрема коней та людей. Причому серед людських слідів є ті, що були залишені босоніж, і ті, що не мають відбитків пальців ніг.

На думку дослідника з Університету Нельсона Мандели в Південній Африці Чарльза Хелма, це може бути свідченням, що відбиток залишила людина у взутті. Порівнявши ці сліди із більш пізніми слідами, виявленими в інших регіонах світу, вчені дійшли висновку, що "мешканці цих територій у середньому кам’яному віці мали засоби, мотиви та можливість виготовляти взуття".

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На думку дослідників, предки людини, можливо, використовували взуття, щоб подолати складний ландшафт, наприклад піщані дюни, чи місця з великою кількістю каміння. Щоб підтвердити, що це було саме штучно виготовлене взуття, науковці шукали "чіткі краї" матеріалу для взуття у цих слідах із будь-якими ймовірними "точками кріплення ремінців".

Хоча жодних однозначних доказів поки знайти не вдалося, вчені кажуть, що ці сліди могли бути утворені приблизно від 70 000 років до більш ніж 130 000 років тому.

За словами доктора Хелма, коли ранні предки людини знайшли спосіб використовувати кістяні знаряддя для виготовлення одягу, "взуття могло бути логічним доповненням".

"Хоча наші докази вказують на це, ми поки що не вважаємо їх переконливими", — сказав археолог.

Інші цікаві знахідки археологів

Як писав УНІАН, у Єгипті знайшли 3000-річну мумію жінки. Вона "відмінно" збереглася в труні. Могила, яка також містить інші мумії, скелети та черепи, датується періодом Середнього царства майже 4000 років тому, але була повторно використана в пізніший період.

Також ми розповідали, що група археологів під час розкопок на чорноморському узбережжі Туреччини в районі міста Амасра виявила мармурову статую німфи. Статуя датується II століттям нашої ери і відноситься до римського періоду.

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