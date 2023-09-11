Могила, яка також містить мумії, скелети та черепи, датується періодом Середнього царства майже 4000 років тому, але була повторно використана в пізній період.

Мумія жінки, майже ідеально збережена в єгипетській труні віком понад 3000 років, була виявлена в Ель-Асасефі, Луксор, на березі річки Ніл. Влада прийняла рішення відкрити раніше закритий саркофаг перед міжнародними ЗМІ, пише Mirror.

"Один саркофаг був побудований у стилі Ріші і датується 17-ю династією, а інший - 18-ю династією. В обох гробницях знаходилися мумії всередині", - сказав міністр старожитностей Єгипту Халед Аль Анані.

Вісімнадцята династія датується 13 століттям до нашої ери, періодом, позначеним для деяких найвідоміших фараонів, включаючи Тутанхамона. Команда французьких дослідників розпочала розкопки в березні, припинила їх у травні, але відновила роботу в серпні. Вони також знайшли п'ять кольорових масок та понад 1000 статуй Ушабті в іншій могилі неподалік. Статуї Ушабті являють собою мініатюрні фігурки слуг, які будуть служити померлим в загробному житті.

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За п'ять місяців було розібрано понад 300 метрів завалів, щоб виявити гробницю, на стелі якої знаходилися кольорові картини, що зображують власника і його сім'ю. Могила, яка також містить мумії, скелети та черепи, датується періодом Середнього царства майже 4000 років тому, але була повторно використана в пізній період.

Археологічні знахідки в Єгипті

Стародавні єгиптяни муміфікували людей, щоб зберегти їх тіла для загробного життя, а мумії тварин використовувалися в якості релігійних підношень. З початку цього року Єгипет зробив більше десятка стародавніх відкриттів. Країна сподівається, що ці відкриття прикрасять її імідж за кордоном і відродять інтерес серед мандрівників, які колись стікалися до її культових храмів і пірамід фараонів, але уникали країни після політичного повстання 2011 року.

Тисячі муміфікованих баранячих голів були виявлені у давньоєгипетському храмі. Про це повідомляє місцеве Міністерство туризму і старожитностей. Як повідомляється, понад 2000 муміфікованих баранячих голів і велична споруда часів Старого Царства виявили в храмі Рамсеса II в Абідосі. За словами археологів, знахідкам може бути 4300 років.

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