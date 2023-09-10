Статуя, висотою півтора метра, була знайдена на глибині 3 м.

Група археологів під час розкопок на чорноморському узбережжі в районі міста Амасра виявила мармурову статую німфи.

Про знахідку повідомили у Міністерстві культури і туризму країни. Як говориться в повідомленні, статуя датується II століттям нашої ери і відноситься до римського періоду. Німфи часто фігурували в літературі і міфології, і римляни асоціювали їх з божествами водної стихії.

Статуя, висотою півтора метра, була знайдена на глибині 3 м. Виконана з мармуру статуя зображує напівоголену жінку, нижня частина тіла якої закрита фрагментом тканини, а її рука лежить на амфорі.

Дослідники вважають, що статуя зображує німфу з грецької міфології, другорядне жіноче божество, яке уособлює природу.

Інші археологічні знахідки в Туреччині

Минулого року під час розкопок у стародавній Церкві в Туреччині археологи виявили гробницю, яка належала Святому Миколаю. Гробницю знайшли в церкві, яку колись затопило Середземне море і на місці якої значно пізніше побудували іншу церкву.

А в 2020 році в Туреччині нелегальні мисливці за скарбами знайшли прикрашений рідкісним барельєфом 2500-річний саркофаг.

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