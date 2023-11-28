Досі найпопулярнішою теорію було припущення про "швидкий підйом" магми, але зараз з’явилася інша теорія.

Науковці запропонували нову теорію щодо причин та механізму утворення вулканічних "фонтанів". Свої висновки міжнародна група вчених зробила, спостерігаючи за виверженням ісландського вулкана в 2021 році, і опублікувала їх в журналі Nature Communications.

Вивчаючи вражаючі лавові фонтани вулкана Фаградальсф'ядль у південно-західній Ісландії, вчені припустили, що вулкани низинного типу мають неглибоку порожнину, заповнену магмою під кальдерою. Нова гіпотеза передбачає, що фонтан лави утворюється, коли магма піднімається і утворює шар піни, насиченої газом. Розпад цього шару створює тиск, який потім виштовхує магму з порожнини в повітря, створюючи захопливі фонтани лави, які ми бачимо.

Фаградальсф'ядль відомий тим, що виробляє особливо великі фонтани лави, тобто це був ідеальний вулкан для аналізу цього явища. Його останнє виверження у 2021 році показало шеститижневий епізод "незвичайного періодичного фонтанування лави". Висота фонтану часом сягала майже 400 метрів, а "строк життя" фонтану міг становити по кілька хвилин.

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Хоча для утвердження цієї теорії потрібні додаткові спостереження, це дослідження наближає вчених до розуміння того, чому утворюються лавові фонтани.

Дослідники відзначають, що фонтани лави у Фаградальсф'ядлі контрастують з подіями на інших відомих вулканах, таких як Кілауеа на Гаваях та Етна в Італії. Обидва вони демонстрували фонтанування, що живиться резервуарами магми верхньої кори. Однак виверження вулкана Фаградальсф'ядль живилося резервуаром магми на межі земної кори.

Багато вулканів у всьому світі виробляють фонтани лави, переживаючи підйом активності. Однак точно досі не було підтверджено, чому або як вони утворюються. Хоча існує кілька теорій. Одна полягає в тому, що ці фонтани утворюються як результат дуже швидкого підйому магми.

"Порівняно з Кілауеа або Етною, події фонтанування у Фаградальсф'ядлі були надзвичайно регулярними, з набагато коротшими інтервалами фонтанування та спокою (хвилини, а не дні/тижні), які тривали більше місяця", — йдеться в дослідженні.

Як писав УНІАН, останніми тижнями активність вулкана Фаградальсф'ядль зростає. Тисячі місцевих жителів були евакуйовані через загрозу можливого виверження. Землетруси, які породжує активність вулкана, вже спричинили пошкодження електричних, водопровідних і каналізаційних ліній. Поки що під час цієї діяльності не повідомлялося про лавові фонтани.

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