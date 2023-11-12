В Ісландії оголосили надзвичайний стан через загрозу виверження вулкана, яке може призвести до руйнувань. Про це пише Financial Times.
Так, після низки землетрусів поблизу вулкану Фаґрадалсф'ятль виявили 15-кілометровий підземний магматичний тунель. Через побоювання, що виверження вперше за 50 років завдасть шкоди житловим районам, вже евакуювали чотири тисячі мешканців міста Гріндавік.
В регіоні зафіксували тисячі підземних поштовхів, на дорогах навколо міста з'явилися величезні тріщини. Евакуйованим людям дозволили повернутися лише для збору необхідних речей та порятунку домашніх тварин і худоби.
У метеорологічному управлінні Ісландії попереджають, що виверження може статися будь-якої миті. "Загальна оцінка, зроблена на нараді, полягає в тому, що ймовірність виверження вулкана висока, і що виверження може відбутися протягом декількох днів", - йдеться у заяві.
Виверження вулканів: останні новини
Нагадаємо, влітку цього року в Італії вулкан Етна почав фонтанувати лавою. Через це у місті Катанія закрили аеропорт та обмежили автомобільний рух.
У серпні над ісландським вулканом у долині Літлі-Грутур зняли торнадо. Його назвали "пиловим дияволом".
Також влітку довелося евакуювати людей через виверження лави з вершини вулкана Майон на Філіппінах.