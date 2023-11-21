Вулкан улавун викинув у небо стовп попелу на висоту до 15 тисяч метрів.

У Папуа-Новій Гвінеї почалася евакуація через виверження небезпечного вулкана Улавун. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вулкан викинув у небо хмару попелу, що призвело до скасування авіарейсів, а в понеділок почалося виверження лави.

За даними abcnews, Японське метеорологічне агентство оцінює можливий ризик цунамі для японського узбережжя.

Виверження вулкана Улавун на острові Нова Британія в Папуа-Новій Гвінеї сталося близько 15:30. Вулканічний дим і попіл вивергається на висоту до 15000 метрів.

Агентство заявило, що оцінює можливі наслідки, включаючи ризик наближення цунамі до Японії. Перші хвилі цунамі можуть досягти островів Ідзу та Огасавара приблизно через три години після землетрусу, спричиненого виверженням. Однак на даний момент ніяких помітних змін рівня моря не виявлено на спостережних пунктах ні в Японії, ні за її межами.

На даний момент вчені не можуть сказати, коли вулкан стихне, через це рівень небезпеки Улавуна підвищили до найвищого ступеня.

Вулкан Улавун - що про нього відомо

Папуа-Нова Гвінея знаходиться на Тихоокеанському вогняному кільці - смузі вулканів і ліній розломів у формі підкови, що оперізує краю Тихого океану. У цьому регіоні відбувається велика частина світових землетрусів і вулканічної активності.

Улавун - один з найактивніших вулканів в Папуа-Новій Гвінеї. Він неодноразово вивергався з 1700-х років, останнє велике виверження відбулося в 2019 році.

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