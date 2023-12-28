Процес полягає у вимірюванні кількості вуглекислого газу в атмосфері планети.

Вчені кажуть, що знайшли новий і простіший спосіб виявлення рідкої води - і, можливо, життя - на інших планетах. Як пише independent.co.uk, процес полягає у вимірюванні кількості вуглекислого газу в атмосфері планети та порівнянні цих вимірювань з даними з сусідніх планет.

Дослідники кажуть, що якщо планета має менший вміст CO2 в атмосфері, ніж її сусіди, це свідчить про те, що на її поверхні є рідка вода. Теорія полягає в тому, що CO2 в атмосфері планети розчиняється в океані, як і на Землі, або поглинається біомасою планетарного масштабу, зазначають вчені.

Дослідники вказують, що до цього часу не існувало практичного методу виявлення наявності рідкої води. Найближче до виявлення рідини на поверхні планети вчені підходили, вивчаючи її відблиск - те, як зоряне світло відбивається від води, - який може бути занадто слабким для сучасних обсерваторій, щоб його виявити.

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Як зазначив професор екзопланетології з Бірмінгемського університету Амаурі Тріо, виміряти кількість вуглекислого газу в атмосфері планети досить легко.

"Це пояснюється тим, що CO2 є сильним поглиначем в інфрачервоному діапазоні, і саме ця властивість спричиняє нинішнє підвищення глобальної температури на Землі. Порівнюючи кількість CO2 в атмосферах різних планет, ми можемо використовувати цю нову ознаку придатності для життя, щоб ідентифікувати планети з океанами, які з більшою ймовірністю здатні підтримувати життя", - каже він.

Окрім розробки нового способу визначення придатних для життя планет, вчені заявили, що їхнє дослідження може бути використане для більш глибокого розуміння екологічних критичних точок.

"Вивчаючи рівні CO2 в атмосфері інших планет, ми можемо емпірично виміряти придатність до життя і порівняти їх з нашими теоретичними очікуваннями. Це допомагає зібрати контекст кліматичної кризи, з якою ми стикаємося на Землі, і з'ясувати, в який момент рівень вуглецю робить планету непридатною для життя", - зазначають вони.

Наприклад, Венера і Земля виглядають неймовірно схожими, але в атмосфері Венери дуже високий рівень вуглецю. Тож, можливо, в минулому був кліматичний переломний момент, який призвів до того, що Венера стала непридатною для життя.

Раніше УНІАН писав, що, за прогнозами вчених, хоча очікуваний час смерті нашої планети - через кілька мільярдів років, але життя на Землі зникне набагато раніше. Земля стане непридатною для життя більшості організмів приблизно через 1,3 мільярда років в результаті природної еволюції Сонця.

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