Астероїд наблизиться до планети вже на цьому тижні.

Величезний астероїд пролетить поруч із Землею, це трапиться на цьому тижні. За інформацією вчених, космічний камінь в три рази більше, ніж лондонський Біг-Бен.

Астероїд 3361 Orpheus наблизиться до нашої планети вже на вихідних, з посиланням на Національне управління США з аеронавтики й дослідження космосу передає видання The Sun.

За даними вчених NASA, довжина величезного космічного каменю становить близько 300 метрів (приблизно 984 фунти). Астероїд в три рази більше вежі Біг-Бен в Лондоні.

Проте дослідники не вважають, що наближення астероїда повинно викликати паніку. За словами вчених, боятися не варто. Вся річ у тому, що астероїд буде проходити поруч із Землею, проте поняття "поруч" у цьому випадку досить відносне.

Відстань від астероїда до нашої планети, прогнозують в NASA, становитиме майже 6 мільйонів кілометрів. Величезний космічний камінь буде рухатися зі швидкістю майже в 30 тисяч кілометрів на годину.

Астероїд наблизиться до Землі 21 листопада. До цього дня вчені будуть продовжувати спостерігати за рухом космічного каменю, бо він все ж може змінити траєкторію. А, як відомо, найменший зсув може стати причиною ще більшого наближення космічного об'єкта до нашої планети.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що до землі летів астероїд більше піраміди Хеопса. Він наблизився до планети набагато ближче Венери й Марса.

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Автор: Поліна Кузенко