Американські вчені відкрили астероїд 2021 SM3 лише цьогоріч - 15 жовтня він буде набагато ближчий за Венеру і Марс.

Наступного тижня до землі на досить близьку відстань підійде виявлений цього року величезний астероїд.

Про це повідомляє Newsweek.

Астероїд 2021 SM3 належать до класу "Аполлон". Його діаметр становить близько 160 метрів - це приблизно на 20% більше за єгипетську піраміду Хеопса.

Він пролетить повз нашу планету 15 жовтня і потенційне зіткнення може мати руйнівні наслідки для планети.

У Лабораторії реактивного руху NASA 2021 SM3 класифікують як об'єкт, що зближується з Землею (ОЗЗ). Максимальна відстань, на яку він наблизиться - 3 млн км.

Читайте такожДо Землі летить астероїд розміром з Біг-Бен: вчені визначили, чи є загроза (відео)Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, все одно, в 7,5 раза більше за відстань до Місяця, тому безпосередньої загрози для Землі цей космічний об'єкт не представлятиме.

Однак 20 жовтня на ще меншу відстань до нашої планети підійде інший "Аполлон" - 230-метровий астероїд 1996 VB3. Він промчить за 2 млн км від Землі.

На орбіту Землі щодня потрапляє понад 100 тонн крихітних космічних об'єктів і космічного сміття. Все, що менше за легковик, здатне згоріти в атмосфері і не вважається загрозою для планети.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цьогоріч в турецькому курортному місті Ізмір зафіксували падіння метеорита.

Автор: Станіслав Кожемякін