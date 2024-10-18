Квантові комп'ютери значно потужніші за звичайні, але проблемою була їх ненажерливість в плані енергії та охолодження.

Дослідники з Тайваню заявили про створення найменшого у світі однофотонного квантового комп’ютера. Як пише Interesting Engineering, на брифінгу для преси вчені з Національного університету Цін Хуа продемонстрували використання "алгоритму Шора" для розкладання на прості множники на своєму квантовому комп’ютері розміром з невелику коробку.

Зазначається, що дослідникам вдалося подолати значні перешкоди в розвитку квантових обчислень - високі потреби в енергії та в низьких температурах сережовища.

На відміну від звичайних комп’ютерів, які використовують друковані плати для виконання обчислень, квантові обчислення використовують фотони для передачі даних і квантову фізику для їх обробки. Біт, який може представляти лише у вигляді 0 або 1, є найменшою одиницею інформації у звичайному комп’ютері. З іншого боку, квантова суперпозиція дозволяє квантовому біту, або кубіту, існувати як 0, так і 1 одночасно.

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Через цю характеристику квантові комп’ютери можуть виконувати складні операції в 100 мільйонів разів швидше, ніж традиційні комп’ютери, включаючи розкладання на прості множники та пошук великих даних.

Новий винахід, який детально описаний в публікації журналу Physical Review Applied, показує, як фотонний квантовий комп’ютер може мати компактні розміри та функціонувати без потреби у масивних системах охолодження, на відміну від нині існуючих квантових комп’ютерів у провідних дослідницьких лабораторіях.

Це відкриття, на думку дослідників, є великим проривом у царині квантових технологій. Були також згадані потенційні застосування фотонних квантових обчислень у ряді майбутніх областей, таких як безпека даних, штучний інтелект, медичні дослідження та оптимізація логістики.

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