Перший модульний реактор планують запустити вже у 2030-му, а решту протягом наступних п'яти років.

Компанія Google підписала "першу у світі" угоду про отримання електроенергії від малих ядерних реакторів для підтримки своїх проєктів у сфері штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє The Guardian.

Згідно з угодою зі стартапом Kairos Power, пошуковий гігант підтримає будівництво шести чи семи малих ядерних реакторів (ММР), здатних генерувати 500 мегаватів електроенергії. Очікується, що перший із них почне працювати вже 2030 року, а решта – до 2035-го.

Google сподівається, що ця угода забезпечить низьковуглецеве рішення для живлення центрів обробки даних, яким потрібні величезні обсяги електроенергії.

Як пише The Guardian, бурхливе зростання генеративного ШІ, а також хмарного зберігання даних призвело до збільшення потреб технологічних компаній в електроенергії.

Минулого місяця Microsoft "воскресила" виведений з експлуатації ядерний реактор у Трі-Майл-Айленді для живлення своїх ШІ-серверів. В історії США не було такого, щоб закрита АЕС поверталася до ладу і тим більше постачала всю енергію одному замовнику. А на початку цього року Amazon купила у Talen Energy центр обробки даних, що працює на ядерній енергії.

Передбачається, що користуватися ШІ з кожним роком стане дедалі дорожче. Наприклад, OpenAI планує до 2029 року збільшити вартість підписки ChatGPT з $20 на місяць до $44.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту. Йдеться про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, яке людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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