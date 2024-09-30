У конкурентні перегони в цьому сегменті вже включилися Meta, Google, Apple та інші IT-гіганти.

Марк Цукерберг, творець Фейсбуку, у свіжому інтерв'ю заявив, що смарт-окуляри стануть головним споживчим пристроєм до 2030 року. Але це зовсім не означає, що інші гаджети перестануть існувати: комп'ютери і телефони так само будуть використовуватися, але рідше.

На думку Цукерберга, коли на перший план вийдуть окуляри – смартфони стануть більше часу просто лежати в кишені.

Ідея натільних гарнітур у формі окулярів не нова. Google ще 2013 року намагалася освоїти ринок розумних окулярів, випустивши Google Glass. Тоді цей реліз викликав неабиякий фурор, а користувачі з нетерпінням чекали популяризації подібних продуктів, називаючи їх заміною смартфонам.

Однак на практиці, як ми вже добре знаємо, всі спроби зробити такі пристрої загально популярними провалилися. Причини – погана якість скла і загальна неготовність продукту при виході на ринок.

Зараз користувацький попит на смарт-окуляри зростає і Meta є одним із ключових гравців. Компанія Цукерберга разом із Ray-Ban ще з 2021 року випускають "розумні" окуляри, які можуть знімати відео та програвати музику. А нещодавно Meta представила Orion, свої перші AR-окуляри, з лінзами-дисплеями та керуванням поглядом.

У конкурентні перегони в сегменті розумних окулярів уже включилися Google, Apple, Samsung та інші компанії. Нове покоління девайса, оснащене ШІ та чат-ботами в стилі ChatGPT, на думку експертів, зуміє зацікавити споживачів так, як це не вдалося зробити Google Glass.

Джерела Bloomberg нещодавно розповідали, що для створення розумних окулярів Apple планує випустити навушники AirPods з камерами. Вони повинні будуть взаємодіяти з Apple Glass і передавати йому потрібну інформацію. Але вийдуть вони ще не скоро.

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