Вчені ніколи не мали чіткого уявлення про те, чим насправді харчуються слони в природі.

Слони здатні міняти свій раціон не тільки в залежності від того, що доступне з їжі, але і з урахуванням своїх уподобань і фізіологічних потреб.

Такого висновку дійшли вчені, дослідивши харчові звички двох груп слонів в Кенії, передає Sky News. Вчені навели приклад, що у вагітної слонихи можуть бути різні пристрасті і потреби в різні періоди вагітності.

Отримані дані дають підстави припустити, чому група слонів може збирати корм разом - окремі тварини не завжди їдять одні й ті ж рослини в один і той же час, тому зазвичай рослин вистачає на всіх.

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Дослідники зазначили, що ці результати допоможуть відповісти на важливі питання про кормову поведінку груп слонів. Автор дослідження Тайлер Картзінель, зазначив, що чітке розуміння, що їсть слон, допоможе збільшувати їх популяції. Він сказав, що вчені ніколи не мали чіткого уявлення про те, чим насправді харчуються слони в природі.

"Причина в тому, що цих тварин важко і небезпечно спостерігати з близької відстані, вони переміщаються на великі відстані, їдять вночі і в густих заростях, і багато рослин, якими вони харчуються, досить дрібні", - пояснив учений.

Крім того, дослідники підкреслили, що те, що їдять слони, практично неможливо визначити на око навіть досвідченому ботаніку.

Дослідження, також показало, що відмінності в харчуванні між окремими слонами часто були набагато більше, ніж передбачалося раніше, навіть серед членів сім'ї, які збирали корм разом в один день.

Дослідження вчених

Вчені люблять дивувати результатами своїх досліджень. Так, фахівці досліджували проблему ожиріння слонів у неволі. Раніше вчені не розуміли, яка частина зайвої ваги приручених тварин є природним жировим шаром, а яка – жиром від переїдання і нестачі рухової активності.

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