Мама малюка вирішила, що найкращий захист - це напад.

У Південній Африці слониха до смерті затоптала крокодила, захищаючи своє дитинча. Випадковими свідками виявилися туристи, які помітили жорстоку сутичку і зняли її на відео.

Ролик зі слонихою, яка відчайдушно накинулася на крокодила, вже з'явився на YouTube.

Так, слони прийшли на водопій і привели з собою маленьких слоників. Одна з особин, яка була поруч зі своїм дитинчам, помітила у воді крокодила. Як відомо, хижаки часто нападають на своїх жертв прямо з озер і річок, затягуючи їх на глибину.

Читайте такожУ кенійському заповіднику народилося понад дві сотні слоненят за рік (відео)Слониха вирішила не чекати атаки від крокодила і захистила дитину превентивними заходами - вона першою напала на хижака. Відчайдушна мати підійшла до рептилії і почала відштовхувати її від берега. Після цього слониха почала ще більше злитися й вирішила топтати крокодила.

Мати не зупинило навіть те, що у неї немає бивнів. Слониха підхоплювала крокодила і люто кидала його об землю, не забуваючи топтати рептилію. В цей час неподалік від водойми проїжджали туристи, які приїхали в Замбію на сафарі.

Лють відчайдушної матері вразила користувачів мережі. Слониха вирішила першою напасти на крокодила, щоб захистити своє дитинча від смерті. Хижаки нерідко долають тварин, які приходять на водопій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Шрі-Ланці народилися слоненята-близнюки, а в Таїланді слон проломив будинок сім'ї в пошуках їжі.

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Автор: Поліна Кузенко