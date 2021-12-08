Біологам та волонтерам доводиться стежити за гніздами черепах у піску.

Мільйон черепашок випустили в Амазонку на кордоні Болівії та Бразилії. Їх намагаються врятувати від повного зникнення.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Попри заборону їсти черепашаче м'ясо та збирати яйця - їх в останні роки ставало все менше. Популяція черепах продовжує скорочуватися через браконьєрів, кліматичні зміни та будівництва великих дамб.

Біологам та волонтерам доводиться стежити за гніздами черепах у піску та рятувати їх, якщо насуваються повені.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеському зоологічному парку вилупилися п'ять шпороносних черепах. Їхні батьки раніше прибули до Одеси з Харкова. Зиму дитинчата проведуть в теплому "будинку", а влітку вже з'являться у відкритому вольєрі.

У зоопарку додали, що шпороносні черепахи – вид сухопутних черепах. Це найбільша з африканських наземних черепах і третя у світі за величиною після слонової та альдабрской. Довжина панцира шпороносної черепахи доходить до 83 см, Маса тіла – до 105 кг. На передніх лапах – по п'ять кігтів.

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Автор: Анастасія Горбачова