Учені припускають, що в Атлантиді жило близько 500 тис. осіб.

Підводна імперія Атлантида, яку поглинули боги, була предметом суперечок протягом століть. Тепер вчені вважають, що знайшли справжню іскру, яка лежить в основі легенди про Атлантиду.

Легендарне місто, вперше описане Платоном близько 360 р. до н. е., може мати реальне підґрунтя, оскільки дослідники виявили групу затоплених островів недалеко від Канарських островів, які можуть бути істинним джерелом стародавніх історій про затонулу імперію, пише Mirror.

Команда дослідників за допомогою морського зонда, оснащеного високоякісними камерами і роботизованими руками, на глибину 2500 м, зібрала зразки з дна океану, де, імовірно, знаходилась Атлантида.

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Морський геолог Луїс Сомоса з Геологічної служби Іспанії сказав: "Це може бути джерелом легенди про Атлантиду. Це були острови в минулому, і вони затонули, вони все ще тонуть, як свідчить легенда про Атлантиду".

Учені припускають, що в Атлантиді жило близько 500 тис. осіб. Вчені вважають, що ця "затоплена" земля була австралійською "Атлантидою", чиїм мешканцям вдалося врятуватися, а потім переселитися, коли вона зникла під хвилями. Територія залишилася затопленою і в підсумку була похована під хвилями через припливи, що призвело до утворення нових берегів навпроти Тимору.

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На півдні Індії під час десятого етапу археологічних розкопок на ділянці Кіладі в Тамілнаді, вчені знайшли теракотовий трубопровід, що свідчить про існування давньої практики управління водними ресурсами, яку практикували люди ще 2600 років тому.

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