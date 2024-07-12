Археологи отримали дані від місцевих екологів, які дещо знали про це місце, але не здогадувалися, на скільки воно легендарне.

Археологи виявили в італійському лісі кам'яну стіну, яку використовувала римська армія під час епічної "битви" з лідером повстання рабів і гладіатором Спартаком та його прихильниками.

Кам'яна стіна і земляні вали простягаються більш ніж на 3 км у лісі Доссоне-делла-Меліа на півдні центральної Калабрії, пише Іndependent. Учені встановили, що стіна і прилеглі рови були частиною споруд, побудованих римським полководцем Марком Ліцинієм Крассом у 71 р. до н.е. для стримування Спартака і його військ.

Археологи отримали дані від місцевих екологів, які знали про стіну, але не знали, що це може бути.

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Для вивчення цього місця археологи використовували передові методи радіолокаційного та лазерного сканування, а також аналіз зразків ґрунту. Вони виявили, що колись паралельно стіні йшов глибокий рів, тепер вкритий мохом, який простягається майже на 1,5 км.

На місці в італійському лісі археологи також знайшли кілька зламаних залізних знарядь, зокрема руків'я мечів, великі вигнуті леза, наконечники списів. За даними Археологічного інституту Америки, знахідки вказують на те, що на цьому місці, ймовірно, відбулося епічне зіткнення.

Історики згадували битву і стіну, побудовану для стримування Спартака, у кількох книгах, зокрема в "Житті Красса", написаному грецьким філософом Плутархом. За словами археологів, Спартак, імовірно, хотів подолати стіну, щоб вирватися з пастки, побудованої Крассом.

"Ми почали вивчати зброю, знайдену вздовж стіни, і найближчі порівняння проводяться зі зброєю пізнього республіканського періоду. Ми вважаємо, що визначили місце зіткнення", - прокоментував відкриття археолог Андреа Марія Дженнаро з Міністерства культури Італії.

Інші новини про археологічні відкриття

Нещодавно археологи виявили залишки римської сандалі віком 2000 років біля стародавнього військового форту в Баварії.

Усе, що залишилося від шкіряного взуття, яке дослідники проаналізували за допомогою рентгенівських променів, - це його підошва і кілька "добре збережених нігтів". Рентгенівські знімки показали, що це була каліга, міцна сандалія з підкованими цвяхами, яка була частиною уніформи, яку видавали солдатам римських легіонерів та допоміжним військам.

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