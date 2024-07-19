Учені знайшли останки двох чоловіків у Будинку художників.

У Помпеях виявили нові останки людей, які проливають світло на подробиці трагедії, що сталася майже 2000 років тому. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Earth Science.

Багато жителів стародавнього римського міста задихнулися і поховані під попелом і пемзою, що випали дощем протягом перших 18 годин після виверження Везувію. Інші люди загинули від сильної спеки пірокластичних хвиль, які пізніше пронеслися містом.

Нещодавно археологи виявили скелети ще двох жителів. Знахідка показує, що був ще один фактор, який ще більше погіршив ситуацію з виверженням вулкана. Цих нещасних людей розчавили стінами, що обвалилися.

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Хоча Помпеї відомі рівнем деталізації, з яким його жителі збереглися до наших днів, будівлі часто перебувають у поганому стані: з обваленими дахами, стінами і поваленими колонами.

Одним із таких будинків є Будинок художників. Археологи працювали над двома найпівнічнішими кімнатами, включно з кухнею будинку. Під час роботи вони помітили, що обвалення стін не таке, як в інших частинах міста.

Потім вони знайшли скелети: двох чоловіків, обом близько 50 років, обидва з серйозними переломами кісток. В одного були переломи ребер, черепа, таза, кінцівок і хребта. Ймовірно, він би помер практично відразу.

У другого були переломи правої ноги, обох рук, черепа і таза, які також могли призвести до швидкої смерті. Але увагу дослідників привернуло інше. Кістки чоловіка були знайдені згорнутими, руки над головою, наче в захисній позі, зі слабкими слідами круглого об'єкта прямо над ним, наприклад дерев'яного щита. Здається, люди знали, що небезпека неминуча через кам'яну кладку, і намагалися себе захистити.

Ба більше, обидва скелети були знайдені не похованими у вулканічній пемзі, а поверх неї. Це дає змогу припустити, що вони пережили першу фазу виверження і пеплопад, але загинули внаслідок падіння кам'яної кладки до того, як прийшли пірокластичні хвилі.

Цей будинок і скелети - свідчення, які нарешті розкривають справжні масштаби катастрофи.

Помпеї - що ще цікавого знайшли в зруйнованому місті

Минулого року в Помпеях під час розкопок фахівці знайшли будинок із піччю, фресками та розписаними стінами. Також ученим вдалося відтворити мистецтво фарбування тканин у Помпеях.

Нещодавно в Помпеях знайшли будівельний майданчик, який розкрив секрети будівництва Колізею.

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