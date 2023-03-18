При цьому такий ризик не поширюється на голкіперів.

Професійні футболісти піддаються підвищеному ризику деменції, однак це не відноситься до воротарів, оскільки вони рідше грають головою.

Такого висновку дійшли вчені в Швеції, провівши велике дослідження, в ході якого були проаналізовані дані шведських футболістів з 1924 по 2019 роки, пише MedPage Today. Дослідники вивчили медичні записи 6007 футболістів, які грали в шведському вищому дивізіоні Allsvenskan і порівняли їх з 56 тис. контрольних зразків інших шведів.

В середньому за 28 років спостереження нейродегенеративне захворювання було діагностовано у 8,9% футболістів і у 6,2% шведів з контрольної групи. Загалом у 8,2% футболістів розвинулася хвороба Альцгеймера або деменція порівняно з 5,1% чоловіків, які не грали у футбол.

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При цьому ризик розвитку хвороби Паркінсона у футболістів нижче ніж у інших людей.

Однак, такі висновки не поширюються на воротарів, оскільки вони рідко грають головою.

Як прокоментував автор дослідження Петер Уеда з Каролінського інституту в Стокгольмі, дослідження вказує на зв'язок між деменцією і професійним футболом, а не причинно-наслідковий зв'язок.

Інші дослідження щодо футболістів

Три роки тому питання деменції у футболістів вивчали вчені Університету Глазго. Вони встановили, що у футболістів ризик розвитку хвороб мозку в 3,5 рази вищий, ніж у інших.

Що таке деменція

Деменція - це симптоми низки хвороб, найпоширеніша з них - Альцгеймера. Її ознаки з часом стають все гіршими. Хворий втрачає пам'ять і орієнтацію, не може нормально розмовляти, у нього змінюється поведінка.

Деменцією страждають 57 млн осіб у світі - більшість з них люди, яким за 65 років.

Серед інших факторів, що підвищують ризик деменції виділяють: куріння; депресію; підвищений кров'яний тиск; зловживання алкоголем; низьку фізичну активність і ожиріння.

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