Вони відзначили, що забруднення повітря, ймовірно, збільшує ризик прискореного "зниження когнітивних функцій" у літніх людей.

Зниження когнітивних функцій у літніх людей з більшою ймовірністю може бути прискорено через вплив шкідливих викидів.

Британська урядова дослідницька група, яка проаналізувала 70 досліджень на цю тему, дійшла висновку, що забруднення повітря може збільшити ризик розвитку деменції, пише Guardian.

У своїй доповіді дослідницька група дійшла висновку, що забруднення повітря, ймовірно, збільшує ризик прискореного "зниження когнітивних функцій" та "розвитку слабоумства" у людей похилого віку.

Фахівці вважають, що це пов'язано з впливом забруднюючих речовин, що потрапляють в кровоносну систему і впливають на приплив крові до мозку.

"Проаналізовані епідеміологічні дані говорять про зв'язок між хронічним впливом забруднення повітря і зниженням загального пізнання і погіршенням зорово-просторових здібностей, а також зниженням когнітивних функцій і підвищеним ризиком недоумства", - заявили автори.

При цьому фахівці додали, що дослідження розходяться щодо того, яка забруднююча речовина найбільше пов'язана з цими ефектами. Вони зазначили, що це належить з'ясувати.

Є також переконливі докази того, що вплив забрудненого повітря збільшує ризик серцевих захворювань.

За даними британського кардіологічного фонду, вдихання забрудненого повітря може пошкодити кровоносні судини, зробивши їх більш вузькими і твердими, що збільшує ймовірність утворення тромбів, порушень серцевого ритму і серцевих нападів.

Як повідомляв УНІАН, вчені з Китаю в ході дослідження, в якому взяли участь понад 2 тис. осіб у віці 60+, дійшли висновку, що короткий сон у другій половині дня покращує розумову діяльність у літніх людей.

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