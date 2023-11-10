Виявлення цієї галактики поставило вчених у глухий кут.

Міжнародна група дослідників виявила стародавню галактику, яка дуже схожа на наш Чумацький Шлях. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, поставило вчених у глухий кут, адже раніше вважалося, що такі галактики відносно "молоді".

Далеке утворення ceers-2112 виявили за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону космічного телескопа Джеймса Вебба.

Хоча початковий перегляд зображень не виявив нічого, крім туманної плями, подальше дослідження показало, якою була стародавня система - це складна спіральна структура, схожа на Чумацький Шлях.

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Як повідомляється, галактики бувають найрізноманітніших форм, розмірів і світності, які відображають їх еволюційну історію. Деякі з них великі і опуклі, деякі маленькі і неправильні, деякі гігантські і витягнуті.

А є такі, як наша, які кружляють, із зірками і газом, сконцентрованими в "рукавах", які згинаються в космосі.

Хоча на форму галактики впливає безліч факторів, від зіткнень монолітів до скупчення сусідів, довгий час вважалося, що складні форми потребують часу. Вважається, що спіральні галактики з перемичкою, такі як Чумацький Шлях, не існували раніше, ніж близько 8 мільярдів років тому.

Проте, вимірювання розтягнутого світла ceers-2112 дозволяє припустити, що всього через 2 мільярди років після Великого вибуху вона вже виглядала подібним чином.

"Перемичка в ceers-2112 передбачає, що галактики дозріли і стали впорядкованими набагато швидше, ніж ми думали раніше, а це означає, що деякі аспекти наших теорій формування та еволюції галактик потребують перегляду", - кажуть астрономи.

У минулому, коли Всесвіт був дуже молодим, галактики були нестабільними та хаотичними. Вважалося, що "рукави" не могли формуватися або існувати довго в галактиках раннього Всесвіту.

Це відкриття доповнює ряд недавніх несподіваних відкриттів, що стосуються умов раннього Всесвіту, галактик, які сяють занадто яскраво, або чорних дір, які ростуть занадто швидко.

Не так давно вчені розрахували максимально точне значення маси Чумацького Шляху.

На їхню думку, більша частина маси Чумацького Шляху не зосереджена в центрі, а простягається у вигляді галактичного гало. Масу таких великих об'єктів зручно відображати взявши за основу Сонце. Так, зірка важить приблизно 1 983 000 000 000 000 000 000 000 000 000 кг, а Чумацький Шлях має 1 трильйон сонячних мас, плюс або мінус кілька сотень мільярдів сонячних мас.

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