фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark( STScI), S. Kim (Sejong University), T. Wong (UIUC)

Коли ми бачимо зображення галактик за межами Чумацького Шляху, ми зазвичай бачимо в першу чергу світло їх зірок. Але зірки - далеко не єдиний інгредієнт, з якого складається галактика.

На нових знімках, представлених на сайті обсерваторії Hubble, вчені показали міжгалактичне середовище - не порожній простір, а заповнений розрідженими або щільними хмарами пилу і газу, що дрейфують між зірками.

Були випущені нові зображення, що показують розподіл пилу в чотирьох галактиках, найближчих до Чумацького Шляху: Великі та Малі Магелланові Хмари; галактика Андромеди, велика спіральна галактика на відстані 2,5 мільйона світлових років; і галактика Трикутника, спіральна галактика на відстані 2,73 мільйона світлових років.

фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark( STScI), S. Stanimirovic( UW-Madison), N. Mizuno (Nagoya University)
фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark( STScI), E. Koch( University of Alberta), C. Druard (University of Bordeaux)
фото IMAGE: ESA, NASA, NASA-JPL, Caltech, Christopher Clark( STScI), R. Braun( SKA Observatory), C. Nieten( MPI Radioastronomie), Matt Smith (Cardiff University)

Нагадаємо, раніше вчені знайшли чорну діру, яка найшвидше зростає у Всесвіті. Ця надмасивна чорна діра зростає так швидко, що світить в 7000 разів яскравіше, ніж весь Чумацький Шлях.

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