На нових знімках представлені не тільки зірки, але й міжгалактичне середовище - пил і газ, що оточують зірки.

Коли ми бачимо зображення галактик за межами Чумацького Шляху, ми зазвичай бачимо в першу чергу світло їх зірок. Але зірки - далеко не єдиний інгредієнт, з якого складається галактика.

На нових знімках, представлених на сайті обсерваторії Hubble, вчені показали міжгалактичне середовище - не порожній простір, а заповнений розрідженими або щільними хмарами пилу і газу, що дрейфують між зірками.

Були випущені нові зображення, що показують розподіл пилу в чотирьох галактиках, найближчих до Чумацького Шляху: Великі та Малі Магелланові Хмари; галактика Андромеди, велика спіральна галактика на відстані 2,5 мільйона світлових років; і галактика Трикутника, спіральна галактика на відстані 2,73 мільйона світлових років.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли чорну діру, яка найшвидше зростає у Всесвіті. Ця надмасивна чорна діра зростає так швидко, що світить в 7000 разів яскравіше, ніж весь Чумацький Шлях.

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