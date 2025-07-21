Тридцять вісім членів екіпажу загинули, коли 19 серпня 1916 року корабель був торпедований німецьким підводним човном.

Водолази виявили уламки військового корабля Королівського флоту в Північному морі через 109 років після його затоплення під час Першої світової війни. Про це пише BBC.

Зазначається, що HMS Nottingham був ідентифікований за майже 100 кілометрів від узбережжя Шотландії командою з десяти водолазів під керівництвом ProjectXplore, міжнародного проєкту з пошуку затонулих кораблів, що мають історичне значення, біля берегів Великої Британії.

Тридцять вісім членів екіпажу загинули, коли 19 серпня 1916 року корабель був торпедований німецьким підводним човном. Місце його затоплення на глибині 82 метри залишалося загадкою доти, доки ProjectXplore не задокументував це місце цього місяця.

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Команда дослідників заявила, що в неї "немає сумнівів" в ідентифікації корабля завдяки його назві, розмірам, обладнанню та стану, які відповідали повідомленням про обставини нападу.

Цікаво, що водолази також виявили білі обідні тарілки з синьою емблемою Королівського флоту у вигляді корони, а також рельєфний напис "Nottingham" на кормі.

"HMS Nottingham отримав три влучання в лівий борт під час розвідувальної місії. Німецький підводний човен був помічений раніше того ж ранку, але один із членів екіпажу прийняв його за невелике рибальське судно. Капітан, 20 офіцерів і 357 інших членів екіпажу були врятовані двома есмінцями Королівського флоту і вижили", - йдеться у статті.

Важливо, що протягом наступного століття було зроблено безліч спроб знайти корабель, але всі вони безуспішні. ProjectXplore почав розслідування у вересні 2024 року, вивчаючи такі записи, як суднові журнали, телеграми і карти.

У квітні проєкт обстежив район за допомогою гідролокаторів, виявивши сліди аварії, схожі за розмірами, плануванням і місцем розташування з HMS Nottingham. Три місяці потому він провів експедицію на місце аварії, підтвердивши ідентифікацію корабля.

Знахідки в морях і океанах

Носова частина американського військового корабля USS New Orleans, пошкодженого японською торпедою в 1942 році, була виявлена недалеко від острова Гуадалканал у південній частині Тихого океану. Хоча він пережив атаку, понад 180 членів екіпажу важкого крейсера загинули, коли один із льохів із боєприпасами був вражений торпедою і вибухнув, відірвавши всю носову частину судна.

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