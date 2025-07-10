Морська битва відбулася через кілька місяців після успішної висадки американських морських піхотинців і солдатів на Гуадалканал.

Носова частина американського військового корабля USS New Orleans, пошкодженого японською торпедою в 1942 році, була виявлена недалеко від острова Гуадалканал у південній частині Тихого океану. Про це пише Live Science.

Зазначається, що хоча він пережив атаку, понад 180 членів екіпажу важкого крейсера загинули, коли один із льохів із боєприпасами був вражений торпедою і вибухнув, відірвавши всю носову частину судна.

Носова частина корабля була виявлена під час робіт із картографування морського дна в протоці Айрон-Боттом, недалеко від Гуадалканала (Соломонові острови), на глибині 675 метрів.

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"За всіма правилами цей корабель мав затонути. Але завдяки героїчним зусиллям екіпажу в боротьбі за живучість, USS New Orleans став одним із найсерйозніше пошкоджених американських крейсерів Другої світової війни, яким вдалося вижити", - заявив директор Командування військово-морської історії та спадщини, відставний контр-адмірал Семюел Кокс.

Цікаво, що "Новий Орлеан" зазнав влучання під час битви під Тассафаронгом біля Гуадалканалу в ніч на 30 листопада 1942 року, коли американські військові кораблі намагалися перехопити японські есмінці, що доставляли припаси на острів. Морська битва відбулася через кілька місяців після успішної висадки американських морських піхотинців і солдатів на Гуадалканал - велику японську військову базу, яка була остаточно захоплена в лютому 1943 року.

Важливо, що уламки носової частини були виявлені безпілотним надводним судном (USV) DriX Університету Нью-Гемпшира, яке проводило картографування морського дна за допомогою гідролокатора, використовуючи відбиті звукові імпульси для визначення відстаней.

Управління USV здійснювалося дослідниками з борту дослідницького судна Nautilus, що належить і експлуатується американською некомерційною організацією Ocean Exploration Trust (OET). Експедиція була підтримана Національним управлінням океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

Один із керівників пошукової групи, головний науковий співробітник OET Деніел Вагнер, повідомив, що після виявлення уламків DriX для їхнього дослідження відправили дистанційно керований підводний апарат (ROV) і що сотні експертів у всьому світі працювали над їхньою точною ідентифікацією.

Після того, як вибух відірвав носову частину судна, "Новий Орлеан" почало затоплювати. Судно утримувалося на плаву завдяки членам екіпажу, які залишилися на своїх постах, хоча деякі з них загинули.

Корабель був тимчасово відремонтований за допомогою кокосової колоди в прилеглій гавані, поки не зміг повільно повернутися до Сполучених Штатів для проведення капітального ремонту. Кокс сказав:

"Знайти ніс цього корабля - це можливість вшанувати пам'ять доблесного екіпажу, який зазнав жертви навіть в одну з найстрашніших ночей в історії ВМС США".

Новини археології

Раніше археологи повідомили, що знайшли затоплені рештки вітрильного судна, захопленого 1721 року неподалік від Мадагаскару під час одного з найсумнівно найвідоміших піратських набігів в історії.

Американські дослідники з Центру збереження історичних затонулих кораблів досліджували затонуле судно протягом 16 років і тепер заявили, що це рештки Nossa Senhora do Cabo, португальського судна, що перевозило вантаж з Індії. Воно зазнало нападу і було захоплено піратами, серед яких був сумнозвісний капітан піратів Олів'є "Канюк" Левассер.

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