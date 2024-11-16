Пароплав, що прямував із Данцига до Любека, затонув у шторм, коли його переповнена команда з 300 особами намагалася врятуватися від наступу радянських військ.

У травні 1945 року німецький колісний пароплав "Express I", який використовувався для евакуації солдатів і біженців, затонув біля узбережжя Данії. Тільки тепер водолази з Німеччини ідентифікували його уламки на дні Балтійського моря. Про це пише BILD.

Зазначається, що виявлені на місці частини зброї вермахту та архівні дослідження дали змогу встановити, що це судно було збудовано 1911 року для річкових перевезень.

Пароплав, що прямував із Данцига до Любека, затонув у шторм, коли його переповнена команда з 300 осіб намагалася врятуватися від наступу радянських військ. Унаслідок поганої погоди і перевантаження корпус судна не витримав і розламався, а пароплав пішов на глибину близько 20 метрів.

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Декого з тих, хто вижив, могло врятувати інше судно з цієї самої серії - "Express III", яке зуміло дістатися до датського берега. Однак доля більшої частини екіпажу залишається невідомою.

Історик і фахівець із корабельних аварій Хольгер Бус, який досліджував цей випадок, заявив:

"Шанс, що солдати змогли доплисти до берега, вкрай малий".

Знахідки кораблів Другої світової війни

Підводні археологи виявили уламки трьох військових кораблів, які брали участь у вторгненні Японії на віддалені Алеутські острови Аляски під час Другої світової війни - майже викресленому з уваги конфлікті, який історики іноді називають "забутою битвою".

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