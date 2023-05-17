Паркс Стівенсон, який багато років вивчав "Титанік", сказав, що був "шокований", коли вперше побачив скан.

Вчені за допомогою глибоководного картування створили перший повнорозмірний цифровий скан "Титаніка", який лежить на дні Атлантики.

Завдяки цій технології створена унікальна тривимірна картина всього корабля, як ніби він лежить на суші, передає Бі-бі-сі. Вчені розраховують, що це дозволить встановити нові подробиці корабельної аварії.

"У нас залишаються питання, і на них потрібно отримати відповіді", - прокоментував фахівець з "Титаніку" Паркс Стівенсон. Він додав, що нова модель - "один із серйозних кроків на шляху встановлення історії "Титаніка" за фактами, а не домислами і спекуляціями".

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Справа в тому, що остов "Титаніка" знайшли в 1985 році і з тих пір багато разів досліджували різним чином, але корабель настільки великий і лежить на такій глибині, що камери показують тільки окремі його частини, а цілий корпус затонулого судна ще ніхто не бачив.

І тепер новий скан повністю відкриває вид "Титаніка". Сканування корабля провели дві компанії влітку минулого року. Підводні апарати з дистанційним управлінням досліджували корабель 200 годин. Вони фотографували все те, що залишилося від корабля. У підсумку з відзнятих з усіх боків корабля 70 тис. кадрів вчені створили точну тривимірну реконструкцію.

Керівник експедиції Герхард Зайфферт розповів, що глибина майже 4 тис. метрів - це вже виклик, а крім того, в цьому місці є течії. "Нам не дозволялося нічого чіпати, щоб не пошкодити судно", - розповів він. За його словами, ще одна складність полягала в тому, що "потрібно було нанести на карту кожен квадратний сантиметр, навіть нецікаві частини, наприклад, на поле уламків потрібно нанести бруд, але він потрібен, щоб заповнити пропуски між цікавими об'єктами".

Таким чином, на скані можна роздивитися найдрібніші деталі, наприклад, серійний номер гвинта.

Носову частину, покриту іржею, все ще легко впізнати навіть через 110 років після аварії. А на місці, де були парадні сходи, зяє величезна діра.

Корма являє собою хаотичний мікс з металу, оскільки ця частина корабля зруйнувалася при зіткненні з дном океану.

Навколо остова "Титаніка" розкидані численні предмети, в тому числі багато прикрашені металеві вироби з корабля, статуї і навіть невідкриті пляшки шампанського. Є й особисті речі, серед яких десятки туфель.

Паркс Стівенсон, який роками вивчає "Титанік", сказав, що зазнав потрясіння, коли вперше побачив скани.

"Це дозволяє побачити затонулий корабель так, як його ніколи не побачиш з підводного апарату, його можна побачити цілком. Скан показує справжній стан затонулого судна", - сказав він.

За словами Стівенсона, вивчення сканів може пролити світло на те, що ж саме сталося з "Титаніком" в ніч аварії.

"Ми точно не розуміємо характер зіткнення з айсбергом. Ми не знаємо, чи вдарився "Титанік" об нього правим бортом, як це показують у фільмах, - він міг сісти на айсберг носом", - пояснив він.

А вивчення корми може розкрити механіку удару корабля об морське дно, вважає Стівенсон.

Вчені зазначили, що на океанському дні корабель сильно руйнується, і історики розуміють, що часу для повного розуміння цієї катастрофи залишається мало.

Як затонув "Титанік"

"Титанік" в квітні 1912 року по дорозі з Британії в США вдарився об айсберг, в результаті чого отримав пробоїну і пішов на дно. Жертвами катастрофи стали більше півтори тисячі осіб. У процесі затоплення корабель розламався на дві частини - носову і кормову. Їх на дні розділяє близько 800 м. Останки "Титаніка" лежать на дні Атлантичного океану на глибині 3800 м.

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