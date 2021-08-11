У першій партії буде лише тисяча роботів, їх ціна складе 1,5 тисяч доларів.

Китайський виробник техніки Xiaomi створив конкурента популярним робособакам від Boston Dynamics - робот CyberDog був представлений на презентації 10 серпня.

Про це повідомляє TJournal.

CyberDog володіє функціями аналізу навколишнього оточення в режимі реального часу, планування маршрути, створення навігаційних карт і уникнення зіткнень з перешкодами, в тому числі слідуючи за своїм власником.

У відеопрезентації Xiaomi продемонстрували трюки, які може виконувати їх "кіберпес":

Новий китайський робот створений на основі платформи NVIDIA Jetson Xavier, а також оснащений камерою Intel RealSense D450, що розпізнає глибину, об'єктивом "риб'яче око", а також модулем GPS та іншими сенсорними датчиками.

Читайте такожПоліція Нью-Йорка звільнила робопса Boston DynamicsОднак кожен власник зможе "прокачати" свого робота-собаку ще сильніше, підключивши додаткові датчики через три порти USB-C і роз'єм HDMI.

Розробка китайців незначно поступається американському "братові" у швидкості - CyberDog може розганятися до 3,2 м/с (проти 3,9 м/с у Spot), але при цьому він важить майже вдвічі менше - 3 кг (американський робот - 5,2 кг).

Найбільш разючою відмінністю є ціна - Xiaomi просить за свого "кіберпса" 9999 юанів (трохи більш як 1,5 тис. доларів), тоді як ціна Spot від Boston Dynamic становить 74,5 тис. доларів. У першій партії буде випущено лише 1 тис. таких роботів.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року робота Spot застосували у військових навчаннях у Франції.

Автор: Станислав Кожемякин