Можливо, саме чотирилапий Спот врятував від "смерті" солдата під час відпрацювання однієї з операцій.

У Франції чотириногого робота Спота від американської компанії Boston Dynamics протестували в рамках дводенних військових навчань.

Ймовірно, робота використовували для розвідки, пише The Verge з посиланням на французьку газету Ouest-France.

Фотографії з навчань опублікувала на своїй сторінці у Twitter Особлива військова школа Сен-Сір, що займається підготовкою офіцерських кадрів для французької армії та жандармерії. Навчання позиціонувалися як "покращення обізнаності учнів щодо завдань завтрашнього дня", зокрема й "роботизації поля бою".

За даними Ouest-France, Спот - один з багатьох роботів, яких тестували французькі студенти з метою оцінки їх корисності на полях бою майбутнього.

При цьому віце-президент Boston Dynamics з розвитку бізнесу Майкл Перрі повідомив The Verge, що робота поставив європейський дистриб'ютор Shark Robotics і що американську компанію заздалегідь не попередили про його використання.

Ouest-France пише, що під час дводенних навчань солдати виконували низку сценаріїв, зокрема наступальні дії із захопленням перехрестя, оборонні дії вдень і вночі, а також бойові випробування в міських умовах. Кожен сценарій виконувався за участю спочатку лише людей, а потім - людей і роботів разом, щоб простежити, як на хід операцій вплинуть машини.

За даними джерел, роботи сповільнили роботу військових, проте допомогли убезпечити війська.

"На етапі міського бою, коли ми не використовували роботів, я загинув. Однак мені вдалося вижити, коли ми спочатку скористалися роботом, щоб провести розвідку", - розповів один із солдатів.

Проте проблемою, вочевидь, виявився час автономної роботи Спота: під час військової операції він міг розряджатися та вимагати підзарядки.

Читайте такожУ Китаї створили м'якого робота, здатного працювати на дні Маріанської западини (фото, відео)Точно не ясно, які саме завдання виконував робопес на навчаннях, однак Ouest-France припускає, що його використовували для розвідки. 31-кілограмовий Спот оснащений камерами та може керуватися дистанційно, а чотири ніжки дозволяють роботу рухатися місцевістю, недосяжною для інших роботів.

Крім споту французькі військові випробували й інші машини. Зокрема, дистанційно керований автомобіль з гусеницями танка та автоматичною гарматою OPTIO-X20, побудований естонською фірмою Milrem Robotics; колісного "робота-мула" ULTRO, призначеного для перевезення обладнання, побудованого французькою державною військовою фірмою Nexter; а також Barakuda - багатоцільовий колісний безпілотник, який може забезпечити мобільне прикриття солдатів з прикріпленою броньовою обшивкою.

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Переклад: Катерина Комолова