Прототип свого пристрою професор побудував сам за рік.

Японський професор розробив прототип екрана телевізора, який може імітувати харчові смаки.

Пристрій під назвою Taste the TV (TTTV) використовує механізм з 10 ємностей зі спеціальними добавками, які при перемішуванні створюють смаки конкретної їжі, передає Reuters. Потім готова речовина потрапляє на плоский телеекран - і глядач може його лизнути, щоб відчути смак.

Винахідник пристрою - професор Університету Мейдзі Хомей Міяшіта. Він упевнений, що в епоху COVID-19 такі технології здатні допомогти людям краще взаємодії із зовнішнім світом, а також стати у пригоді сомельє і кухарям.

"Мета полягає в тому, щоб дати людям можливість спробувати щось на зразок їжі в ресторані на іншому кінці світу, навіть залишаючись вдома", - каже науковець.

Міяшіта працює з командою з кількох десятків студентів, і вони вже створили безліч схожих пристроїв, зокрема виделку, яка робить смак їжі насиченішим.

Прототип TTTV професор побудував сам за останній рік. За його словами, створення комерційної версії коштуватиме близько 100000 єн (майже 24 тисячі гривень).

Раніше УНІАН писав, як інженери Стенфордського університету розробили літаючого робота, здатного переносити предмети та сідати як птах - наприклад, на гілки дерев.

А компанія OpenAI представила модель нейромережі WebGPT, яка може за допомогою пошукових запитів не лише знаходити інформацію, але й формувати з неї розумну і осмислену відповідь.

Вас також можуть зацікавити новини: