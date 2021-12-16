За заявою виробника, пристрій може працювати на одному заряді батареї до трьох годин.

Напередодні виставки CES 2022 компанія LG показала незвичайний телевізор StanbyME. Модель не потребує підключення до електромережі – є вбудований акумулятор, якого вистачить на три години автономної роботи.

Про це пише техвидання The Verge.

У комплекті висока підставка з прихованими коліщатками. Можна регулювати екран по висоті, нахиляти і обертати щодо ніжки. Панель від'єднується, тому згодиться і в якості планшета, але вага немаленький – 17.5 кг.

Читайте такожXiaomi готує революцію у світі акумуляторів для смартфонівУ StanbyME сенсорна 27-дюймова панель LCD. Його технічні характеристики компанія не привела. ПЗ пропонує програми Netflix, Amazon Prime Video і YouTube.

Задня частина має тканинну обробку, а в корпус вбудовані USB і HDMI, а також NFC для віддзеркалення контенту зі смартфона.

LG не розкриває вартість і технічні параметри новинки. Більше подробиць компанія пообіцяла озвучити в найближчі місяці.

Раніше УНІАН вже писав про не менш цікавий девайс Smart Fitness Mirror – "розумне" дзеркало з вбудованим фітнес-інструктором, яке, по суті, є величезним екраном висотою з середньостатистичної людини.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Денис Пономаренко